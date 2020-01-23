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Работы на мосту Дружбы идут по плану

Новый подрядчик от графика не отстаёт. Текущую ситуацию сегодня обсудили народные избранники на заседании комитета по строительству орловского горсовета.


Сейчас строители заканчивают монтаж балок уже на третьем пролёте моста. Всего их смонтировано уже 16 из 50. Параллельно рабочие монтируют конус на правом берегу - так называемую восьмую опору моста. Именно она вызывала у экспертов самые большие опасения. Сейчас её послойно уплотняют и собирают упор, который не позволит опоре двигаться в сторону реки. Напомним, что движения по мосту, как сообщалось ранее, возобновится в конце лета. Полностью завершить работы подрядчик должен в декабре.

Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «Подрядчиком уже выполнены работы, связанные с частью моста на левом берегу реки, где выполнены монолитные переходные участки - переходные плиты, где выполнена часть монолитного участка на тротуарной части - порядка 20 метров. Сейчас они обеспечивают заделку монтажных стыков - продольных швов между балками, идет подготовка и демонтаж следующего пролёта».

Уже завтра народные избранники, вместе с чиновниками из городской администрации и областного департамента строительства проведут на мосту встречу с подрядчиками, чтобы лично ознакомиться с ходом работ.


Антон Киселёв
23 января 2020 года
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