В Орловской области ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы увеличат единовременные выплаты Поправки в региональный бюджет на 2020-22 годы сегодня рассмотрели на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского облсовета.





На то, чтобы пособие выросло с 500 рублей до тысячи, нужно дополнительно 2 миллиона 150 тысяч рублей. Поправку в первом чтение приняли. При этом депутаты с сожалением отметили, что эти выплаты не предусмотрены для тружеников тыла.



Дополнительно 3 миллиона рублей необходимы на ремонт помещений, где проживают инвалиды и ветераны ВОВ.





Анна Вайсергисер

23 января 2020 года



