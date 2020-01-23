В Орловской области ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы увеличат единовременные выплаты

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В Орловской области ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы увеличат единовременные выплатыПоправки в региональный бюджет на 2020-22 годы сегодня рассмотрели на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского облсовета.
На то, чтобы пособие выросло с 500 рублей до тысячи, нужно дополнительно 2 миллиона 150 тысяч рублей. Поправку в первом чтение приняли. При этом депутаты с сожалением отметили, что эти выплаты не предусмотрены для тружеников тыла.
Дополнительно 3 миллиона рублей необходимы на ремонт помещений, где проживают инвалиды и ветераны ВОВ.
Анна Вайсергисер
23 января 2020 года