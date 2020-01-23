46 килограммов наркотиков изъяли орловские правоохранители в 2019 году Силовики установили 612 наркопреступлений, семь из них совершены в особо крупном размере.





Полицейские региона пресекли деятельность семи преступных групп, которые занимались распространением запрещенных веществ через интернет. Также выявлено три и закрыто три притона для потребления так называемой «синтетики». Два в Орле, один - в Мценске.





Надежда Невматулина

23 января 2020 года



