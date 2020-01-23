В Орловской области планируется посадить 60 гектаров соснового леса Уже собраны и просушены семена.





Из четырех тонн шишек получилось 40 килограммов посадочного материала. Весной его высадят в питомниках. И уже через 2 года подросшие деревья обретут постоянное место в лесах Орловщины.





Надежда Невматулина

23 января 2020 года



