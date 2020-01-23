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В Орловском краеведческом музее открылась выставка графики «От Урала до Парижа»

Её автор - преподаватель детской школы искусств и ремёсел Вера Демичева.


На представленной выставке экспонируются графические работы, созданные в Орле, Орловской области, Франции, Болгарии, Карелии и во время путешествий по Уралу.

Вера Васильевна Демичева – член ВТОО «Союз художников России», участница многочисленных российских и международных выставок. Интересы художницы многогранны: она увлекается экстремальным туризмом, фотографией, фольклорным творчеством. В 2002 году она получила звание «Народный мастер России».

В настоящее время Вера Васильевна преподает в Орловской детской школе изобразительных искусств и ремесел.

Выставка продлится до конца февраля 2020 года.



 



Эва Стасюлевич
23 января 2020 года
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