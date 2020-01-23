В Орловском краеведческом музее открылась выставка графики «От Урала до Парижа» Её автор - преподаватель детской школы искусств и ремёсел Вера Демичева.





На представленной выставке экспонируются графические работы, созданные в Орле, Орловской области, Франции, Болгарии, Карелии и во время путешествий по Уралу.



Вера Васильевна Демичева – член ВТОО «Союз художников России», участница многочисленных российских и международных выставок. Интересы художницы многогранны: она увлекается экстремальным туризмом, фотографией, фольклорным творчеством. В 2002 году она получила звание «Народный мастер России».



В настоящее время Вера Васильевна преподает в Орловской детской школе изобразительных искусств и ремесел.



Выставка продлится до конца февраля 2020 года.













Эва Стасюлевич

23 января 2020 года



