Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Работе нового подрядчика на мосту Дружбы депутаты Орла сегодня дали оценку. Мы узнали, как идет капремонт.



- 65 - в основном, 16 - в резервном. В Орле утвердили список дворов, которые отремонтируют в этом году.



- Уже завтра в двери орловцев постучатся переписчики. Мы выяснили зачем?



- От фестиваля гречневой каши - до Троицких хороводов. А сориентироваться в мире орловского туризма поможет мобильное приложение. Дайджест самых интересных событий 2020 года.



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Вести-Орёл

23 января 2020 года



