четверг 23.01.2020 18:01:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловский ветеран Ольга Родионовна Елецкая, благодаря активистам ОНФ и поддержке СМИ, получила новую квартиру

Мы рассказывали о ситуации, в которой оказалась участница ВОВ в прошлом году, - её дом затапливали сточные воды.


Напомним, из-за нарушения функционирования ливневого канала, проходящего через участок на Выгонке, где стоит дом ветерана, весной и осенью все эта территория стояла в воде. Затапливало даже само жильё. Несколько лет родственники Ольги Родионовны Елецкой безрезультатно обращались в разные инстанции. Сдвинуть дело с мёртвой точки удалось, лишь когда к проблеме подключился региональный исполком ОНФ и СМИ. Было инициировано обращение к губернатору и главе администрации областного центра. Они поддержали инициативу выделения квартиры для 99-летнего ветерана войны.


Антон Киселёв
23 января 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.