Орловский ветеран Ольга Родионовна Елецкая, благодаря активистам ОНФ и поддержке СМИ, получила новую квартиру Мы рассказывали о ситуации, в которой оказалась участница ВОВ в прошлом году, - её дом затапливали сточные воды.





Напомним, из-за нарушения функционирования ливневого канала, проходящего через участок на Выгонке, где стоит дом ветерана, весной и осенью все эта территория стояла в воде. Затапливало даже само жильё. Несколько лет родственники Ольги Родионовны Елецкой безрезультатно обращались в разные инстанции. Сдвинуть дело с мёртвой точки удалось, лишь когда к проблеме подключился региональный исполком ОНФ и СМИ. Было инициировано обращение к губернатору и главе администрации областного центра. Они поддержали инициативу выделения квартиры для 99-летнего ветерана войны.





Антон Киселёв

23 января 2020 года



