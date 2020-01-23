СК РФ по Орловской области: раскрываемость и качество следствия в 2019 году были на высоте Около шести уголовных дел в месяц на каждого следователя - с такой средней нагрузкой трудились в ушедшем году на Орловщине сотрудники Следственного комитета. Сегодня в региональном управлении СК подытожили свою работу и сообщили о ближайших планах.





В центре общественного внимания на протяжении 2019 года было немало резонансных дел, находившихся в производстве орловского СК. К числу таких принадлежало убийство несовершеннолетним своей пожилой родственницы на улице Полесской в Орле.



По сравнению с 2018 годом число убийств в прошлом году значительно возросло - с 38-и до 50-и фактов. При этом следователи сумели повысить раскрываемость этого вида преступлений.



Также увеличилось количество совершенных фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом - с 11-ти до 14-ти фактов. Раскрываемость составила сто процентов. Следственным управлением возбуждено 559 уголовных дел. Всего в производстве следователей находилось 1425 уголовных дел.



Автоматная стрельба на улице Солнцевской, - преступление в стиле лихих 90-х, - также было раскрыто по горячему следу. Подозреваемый уже признался и сейчас проходит по пяти уголовным статьям. Ему предъявлено обвинение в совершении заранее спланированного убийства общеопасным способом при пособничестве его знакомого, обвиняется он также в незаконном хранении и перевозке оружия и боеприпасов, хищении подложного паспорта, незаконное хранение и сбыт поддельных денежных купюр на сумму 20 тысяч рублей.



Взятки, хищения бюджетных средств, пресловутые орловские долгострои не раз становились предметом для громких коррупционных дел. Обращаясь к следователям, глава региона попросил и впредь сохранять принципиальность в борьбе с экономическими преступлениями.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Важнейшим направлением остается борьба с преступлениями экономической направленности, противодействие коррупции. В 2019 году в производстве следователей находилось 72 уголовных дела о преступлениях соответствующей направленности. И я благодарю за активную работу в этом направлении, за объективное, четкое расследование уголовных дел и, самое главное, создание условий по предупреждению и недопущению возникновения фактов коррупции».

В своем докладе главный следователь Орловщины Анатолий Щуров упомянул и о недоработках: в их числе факты волокиты и процессуальные нарушения. Именно поэтому число сотрудников, получивших за год взыскание, превышает количество награжденных. Однако в целом и раскрываемость, качество следствия в 2019-м были на высоте.





Иван Суверин

23 января 2020 года



