12-летняя орловчанка погибла при переходе через железнодорожные пути Несчастье случилось в поселке Нижняя Лужна.





Девочка, переходившая железнодорожные пути, попала под локомотив поезда Санкт-Петербург - Белгород и погибла на месте происшествия. Проверку по факту трагического инцидента проводит линейный отдел МВД.





Иван Суверин

23 января 2020 года



