Орловский гидрометеоцентр: зима подарит орловцам немного снега Правда, грядущие осадки, как обещают синоптики, жителей региона не порадуют.





Синоптическая карта показывает, что осадки будут не стабильны, снег и дождь будут периодически друг друга сменять. Это приведёт к не самым приятным последствиям. Особенно для энергетиков и коммунальных служб. Валерий Селихов, начальник Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «В ближайшие сутки мы ожидаем прохождение циклонической деятельности на территории области. Ожидаются сложные погодные условия - мокрый снег, временами дождь, налипание снега на проводах».





Татьяна Напольских

23 января 2020 года



