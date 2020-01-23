Орловский Роспотребнадзор разместил на своем сайте рекомендации для выезжающих в Китай В мире зафиксирован 291 случай заражения новым коронавирусом. 287 - в Китае.





Предполагается, что болезнь передается от человека к человеку. Уже известно о 15 зараженных медиках.



Рекомендации относительно еды и личной гигиены, сотрудники Роспотребнадзора разместили на официальном сайте.





Татьяна Напольских

23 января 2020 года



