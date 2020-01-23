Зарплата через прокуратуру Чтобы орловским работникам культуры выплатили зарплату, пришлось вмешаться прокуратуре. Факты задолженности были выявлены в пяти районах области.





После обращения в суд задолженность была погашена. Всего же за минувший год по результатам прокурорских проверок по выявленным нарушениям трудовых прав работников культуры 10 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. Людям вернули более полутора миллионов рублей.





Татьяна Напольских

23 января 2020 года



