Судьба орловского «карточного домика» сдвинулась с мертвой точки

Местной достопримечательностью дом № 68 на набережной Дубровинского стал в 2017 году. Тогда одна из стен фасада рухнула. С тех пор он так и стоит. Орловцы прозвали его «карточным домиком». Полуразрушенный дом давно портит орловский пейзаж. Мало того, он просто опасен. Попасть в аварийный дом можно без проблем. Никаких предупредительных знаков нет, ограждения тоже, защитная сетка давно пришла в негодность. Но снести городские власти его не могли. Причина в том, что все это время один из жильцов отстаивал в суде свои права на компенсацию в большем размере. Лишь в декабре прошлого года суд поставил точку в этом деле. Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «Исполнительный лист еще не предъявлен, и после того, как он будет получен, мы эту выплату обеспечим. Сумма составила чуть больше 4 миллионов рублей». Сразу после этого пустующее здание окончательно перейдет в ведение муниципалитета. Потом - снос, торги и новое строительство. Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «На сегодняшний момент, по предварительной информации, стоимость разработки проектной документации на снос здания колеблется от 500 до 800 тысяч рублей. Сейчас дано соответствующее поручение управлению коммунального хозяйства, чтобы они этот вопрос отработали. Средства, необходимые на данную работу, на сегодняшний момент имеются». Орловцев давно интересует, что же здесь построят? В городской администрации на этот счет уверенности пока нет. Пророчат появление многоквартирного дома или офисного здания. Но задумываться об этом будет обладатель дорогого во всех смыслах участка земли с видом на Оку. Его имя и планы, по заверениям чиновников, узнаем в этом году.





Анна Вайсергисер

23 января 2020 года



