Орловские журналисты стреляли по мишеням Сегодня региональное управление Росгвардии организовало для орловских журналистов стрелковый турнир.





Состязания прошли в стрелковом тире по подготовке сотрудников ЧОП. Оружием, которое использовалось в состязаниях, стала гражданская версия пистолета Макарова. Результаты определялись по итогам трех выстрелов. Многие участники турнира выполнили нормативы, установленные для сотрудников правоохранительных структур. Цель состязаний - укрепить информационное взаимодействие СМИ и подразделений Росгвардии.





Иван Суверин

23 января 2020 года



