Андрей Клычков провел прием граждан по личным вопросам

За помощью к губернатору Орловской области обратились жители города Орла и Орловского района.

В частности, орловцы просили оказать помощь в решении жилищного вопроса, переселении из многоквартирного дома № 78 А по ул. Энгельса в Орле, пострадавшего в результате взрыва склада пиротехники. Также поступило обращение о содействии в ремонте канализационной системы в днрнвне Михайловка Орловского района. Кроме того, жители обратились с просьбой о принятии мер по установке громоотводов на многоквартирных домах и ремонте участка дороги по переулку Карачевскому в Орле.

По итогам встречи губернатор дал ряд поручений и рекомендаций по решению проблем граждан, сообщает информационный портал Орловской области.