В Татьянин день в Болхове пройдет фестиваль гречневой каши

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В Татьянин день в Болхове пройдет фестиваль гречневой кашиМестом проведения праздника «Боярыня каша» будет парк культуры и отдыха «Сад городок» в Болхове.
Начнется фестиваль в 11 часов. Откроет его молебен в честь мученицы Татианы в Спасо-Преображенском соборе.
В 11:30 начнут работу развлекательные зоны: детские развлечения, песни под гармонь и баян, мастер-классы по изготовлению эмблемы фестиваля и символа года. Также будут организованы фото-зоны.
С 12:00 до 14:00 состоятся выступления творческих коллективов районного Дома культуры, Болховского педагогического колледжа, филиала № 1 Орловского техникума агробизнеса и сервиса, самодеятельных артистов.
Можно будет поучаствовать в конкурсе блюд из гречневой каши. Всех гостей праздника угостят солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне, и чаем на травах.
С 11:30
будет открыто летнее кафе «Орбита». Также будут работать краеведческий и спортивный музеи Болховского завода полупроводниковых приборов (ул. Ленина, д.18
), сообщает
информационный портал Орловской области.
Орловское Информбюро
24 января 2020 года