В Татьянин день в Болхове пройдет фестиваль гречневой каши

Местом проведения праздника «Боярыня каша» будет парк культуры и отдыха «Сад городок» в Болхове.

Начнется фестиваль в 11 часов. Откроет его молебен в честь мученицы Татианы в Спасо-Преображенском соборе.

В 11:30 начнут работу развлекательные зоны: детские развлечения, песни под гармонь и баян, мастер-классы по изготовлению эмблемы фестиваля и символа года. Также будут организованы фото-зоны.

С 12:00 до 14:00 состоятся выступления творческих коллективов районного Дома культуры, Болховского педагогического колледжа, филиала № 1 Орловского техникума агробизнеса и сервиса, самодеятельных артистов.

Можно будет поучаствовать в конкурсе блюд из гречневой каши. Всех гостей праздника угостят солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне, и чаем на травах.