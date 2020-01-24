Что такое снюсы? Роспотребнадзор ответит

Чем опасны эти «конфеты» с никотином? Какие симптомы появляются при их употреблении? На все вопросы ответят специалисты Роспотребнадзора – в ведомстве работает тематическая горячая линия.

3 февраля. Звонки принимают специалисты сразу нескольких отделов:



Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Операторы осуществляют круглосуточный прием звонков. 8 (4862) 42 26 75 (отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области) 8 (4862) 41 52 52 (отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Орловской области) 8 (4862) 75 02 76 (специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области») Получить консультацию можно до. Звонки принимают специалисты сразу нескольких отделов:

Напомним, что, согласно исследованиям Роспотребнадзора, в снюсах содержится никотина в 20-30 раз больше, чем в сигаретах. Употребление этой продукции наносит серьезный вред здоровью.