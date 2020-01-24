Орелстат посчитает предпринимателей, занимающихся перевозками грузов Подсчет пройдет в рамках предстоящей в этом году переписи.





Всего опросят больше 2000 бизнесменов. В ведомстве подчеркнули, что в рамках выборочного обследования будет проводиться исследование в сфере только коммерческих перевозок. В частности, статистики планируют собрать полную информацию о структуре парка грузовых автомобилей в Орловской области по их грузоподъемности, техническому состоянию и срокам службы. Обследование необходимо для уточнения официальной информации об общем объеме коммерческой перевозочной деятельности в нашем регионе.





Мария Семак

24 января 2020 года



