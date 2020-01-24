Сегодня, в канун Святой мученицы Татьяны, состоится всенощное бдение

Архиерейское служение в храме Смоленской иконы Божией Матери возглавит митрополит Тихон. Служба начнется в 17 часов.

Святая Татиана жила в третьем веке в Риме и тайно исповедовала христианскую веру. Вместо замужества она решила посвятить себя служению церкви. Во время гонения на христиан в 3 веке её подвергли жестоким пыткам, за нежелание поклоняться языческим богам. Позже её казнили.

Святая мученица Татиана считается в России покровительницей студенчества, а день ее памяти, 25 января, – любимый праздник всех учащих и учащихся. Ведь именно в день ее памяти в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала Указ об основании Московского университета.