В Орле при ДТП пострадала 80-летняя женщина ДТП произошло утром 23 января около девяти часов утра.





Водитель, управлял автомобилем «Шевроле Лачетти», следовал по ул. Космонавтов и в районе д. 3 произошел наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Не госпитализирована.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.





Орловское Информбюро

24 января 2020 года



