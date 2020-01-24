Юный водитель сбил пешехода и врезался в стоящее авто ДТП произошло 23 января в 12:50.





19-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Х Трейл», следовал по ул. Панчука и в районе дома 52 при повороте налево допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги, с последующим наездом автомобиля «Нисан» на стоящий автомобиль «Ваз-21074».



В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в больницу им. Семашко. Не госпитализирован.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.





Орловское Информбюро

24 января 2020 года



