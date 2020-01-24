В орловской девятиэтажке сгорел холодильник ЧП произошло днем 23 января.





На телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании квартиры в девятиэтажном доме на Московском шоссе в городе Орле. В результате пожара в однокомнатной квартире на первом этаже выгорел холодильник, квартира закопчена по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали десять раз, из них четыре выезда – на ликвидацию пожара и шесть – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

24 января 2020 года



