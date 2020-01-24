Ночью на улице Бурова в Орле загорелась трансформаторная подстанция Сообщение о возгорании на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило 24 января в час ночи.





Как выяснили пожарные, произошло возгорание в одной из ячеек трансформаторной подстанции. Ячейка закопчена на площади два квадратных метра. Причина пожара и размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали десять раз, из них четыре выезда – на ликвидацию пожара и шесть – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

24 января 2020 года



