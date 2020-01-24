Минувшей ночью горела квартира в мценской пятиэтажке Эвакуировано 25 человек.





Сообщение о возгорании квартиры в пятиэтажном доме в 1-м Микрорайоне города Мценска поступило в половине второго ночи.



В результате пожара в квартире на третьем этаже в комнате выгорели предметы интерьера на площади четыре квадратных метра. Из-за сильного задымления из подъезда были эвакуированы 25 человек. Причина пожара и размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали десять раз, из них четыре выезда – на ликвидацию пожара и шесть – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

24 января 2020 года



