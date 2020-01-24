В Новосиле горела хозпостройка В результате пожара частично обрушилась кровля.





В 02:45 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в городе Новосиле. В результате пожара хозпостройка повреждена огнем на площади 21 квадратный метр, кровля частично обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали десять раз, из них четыре выезда – на ликвидацию пожара и шесть – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

24 января 2020 года



