Орловщина способна обеспечить себя медицинскими кадрами В послании к Федеральному Собранию Владимир Путин назвал одним из ключевых вопросов подготовку и привлечение кадров для здравоохранения страны. Он призвал увеличить квоты на целевые направления при поступлении в медицинские вузы до 75 % на разные специальности и со временем довести их до 100%. Как это предложение повлияет на кадровую ситуацию в Орловской области?





Целевое направление обеспечивает студенту бесплатное обучение и гарантированное трудоустройство после окончания вуза. Выпускник же обязан в течение трех лет отработать по договору в медицинском учреждении или территории, направившей его.



Виктория Пикалова и Мария Кощеева - целевики. Их планы на ближайшее будущее практически определились.



Мария Кощеева, студентка 6 курса Медицинского института ОГУ им. Тургенева: «Я получила целевое направление от департамента здравоохранения Орловской области, от второй поликлиники, и, проходя практику на пятом курсе как врач поликлинической практики, я заинтересовалась этим и планирую, что после 6 лет основного обучения я вернусь в первичное звено».

Виктория также направлена на учебу департаментом здравоохранения нашего региона. Ординатуру она будет проходить не в Орле, но работать вернется на родину.



Виктория Пикалова, студентка 6 курса Медицинского института ОГУ им. Тургенева: «Мне изначально нравились направления, которые связаны с сердцем, с сосудами. После того, как я попала на практику в сосудистую хирургию, я поняла, что моя мечта это стать сердечнососудистым хирургом».

Целевые направления для Орловского медицинского института не новая практика, и с каждым годом количество квот растет. Сегодня из почти 3000 студентов вуза 1100 обучаются за счет бюджетных средств и 363 из них - по целевым направлениям.



Ирина Снимщикова, директор Медицинского института ОГУ им. Тургенева: «На выпускном курсе у нас 287 студентов по программам «специалитет», 75 ординаторов и среди них 70 целевиков. Если для сравнения взять первые курсы, то уже более 200 обучающихся - по целевому приему».

В 2019 году количество студентов, поступивших по целевым направлениям в Орловский мединститут, достигло уже 61%, так что до 75%, которые рекомендовал президент, не хватает совсем немного. Между тем, среднероссийский показатель квот сегодня 49%.



Ирина Снимщикова, директор медицинского института ОГУ им. Тургенева: «Сейчас очень важно в тесном контакте работать с практическим здравоохранением, потому, что на сегодняшний момент есть такое понимание вопроса, что формирование предложений по квоте целевого приема и вообще государственного задания на подготовку медицинских кадров должно осуществляться с учетом реальных и перспективных потребностей регионального здравоохранения».

Для Орловской области кадровый вопрос в медицине всегда актуальный.



Иван Залогин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области: «Кадровая проблема, действительно, существует. Есть потребность в педиатрах, во врачах-онкологах, в узких специалистах, в кардиологах. Но ситуация ежегодно меняется. Надо понимать, что все-таки за счет длительности подготовки кадров, когда мы формируем ту или иную потребность сегодня, мы фактически получим специалистов только через 6-7 лет. Естественно за 6-7 лет ситуация меняется».

Еще одна хроническая проблема провинциального здравоохранения – отъезд врачей из периферии в центр. Она актуальна для многих регионов России. Трудоустроено - 145, 150 - убыло, говорят медики. Поэтому сейчас ведется работа и по увеличению зарплат врачам, и по созданию более привлекательных условий работы в районных медучреждениях.





Елена Литинская

24 января 2020 года



