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Аутентичный Урал и Орел с парижским флёром

В Орле открылась выставка графических работ Веры Демичевой.


Уральские каменные горы, просторы, много синего неба, идеальная композиция. Графика Веры Демичевой очень притягательна и необычна. Она работает цветными маркерами, возможно, поэтому ее работ отличаются и детской непосредственностью, и свежестью взгляда. Родилась художница на Урале, в Челябинске, и родные места не отпускают до сих пор.

Вера Демичева, член Союза художников России, автор выставки: «На Урал меня тянет всегда, это мое место, где я люблю бывать, я люблю природу Урала, люблю людей, люблю друзей, которые там остались, но, конечно, прикипела к Орлу тоже уже».

Много лет Вера Демичева преподает в Орловской детской школе искусств и ремесел, часто путешествует. На этой выставке представлены несколько работ из французского города Реймса, но есть и очень интересные виды нашего города, который предстает совершенно неузнаваемым, с особым флером романтичности. Еще художница занимается ткачеством, и ее коллеги говорят, что эти два этих направления в творчестве наслаиваются одно на другое.

Татьяна Маслова, преподаватель Орловской детской школы искусств и ремесел: «Они очень декоративны, потом их можно переработать и воплотить в гобеленах, они тоже очень живописны, очень динамичны, очень хороши в цвете. И вообще это замечательный, великолепный художник у нас в Орле».

Вера Демичева на своих картинах восхищается аутентичностью уральских деревень, старинной утварью, нетронутой человеком природой. Ее пейзажи легки и сложны одновременно, художница мастерски передает настроение и чувство. Главным качеством художника считает верность себе и постоянный поиск.

Это первая большая выставка графики Веры Демичевой в Орле. И хотя художница многим коллегам и поклонникам уже давно хорошо известна как серьезный мастер, для широкой публики так много работ она собрала впервые.


Эва Стасюлевич
24 января 2020 года
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