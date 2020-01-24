Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Как идут работы на мосту Дружбы в Орле? Мы вместе с чиновниками сегодня посетили объект.



- Как послание Президента повлияет на кадровую ситуацию в орловском здравоохранении? Об этом мы спросили студентов, педагогов и работодателей.



- Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие...» на сцене орловского театра зазвучит по-новому. Премьера - уже через неделю. Как готовились к спектаклю?



- Ко Дню российского студенчества в Орле испекли торт с портретом императрицы. Чем увлекаются и чем гордятся сегодняшние студенты? Мы побывали на празднике.



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Вести-Орёл

24 января 2020 года



