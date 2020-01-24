пятница 24.01.2020 18:01:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».


- Как идут работы на мосту Дружбы в Орле? Мы вместе с чиновниками сегодня посетили объект.

- Как послание Президента повлияет на кадровую ситуацию в орловском здравоохранении? Об этом мы спросили студентов, педагогов и работодателей.

- Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие...» на сцене орловского театра зазвучит по-новому. Премьера - уже через неделю. Как готовились к спектаклю?

- Ко Дню российского студенчества в Орле испекли торт с портретом императрицы. Чем увлекаются и чем гордятся сегодняшние студенты? Мы побывали на празднике.


Вести-Орёл
24 января 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.