В Орле ко Дню российского студенчества испекли торт с портретом императрицы

«Цвети, студенческое братство» - такое мероприятие в преддверии Дня российского студенчества прошло в областном центре. Орловские студенты представили свои разработки и технологии, проявили себя в творчестве, показали спортивные результаты.

Почти 500 студентов приняли участие в этом празднике «Цвети, студенческое братство». Учебные заведения города представили выставки и продемонстрировали, то чему они учатся: были и стендовые экспозиции, и мастер-классы, и представление продукции. Одни своими песнями задавали настроение, другие - удивляли разработками и технологиями, третьи - восхищали своим мастерством, демонстрируя прикладное творчество, парикмахерское искусство, кулинарию. Например, будущий технолог Ольга Волобуева представила торты, которые она испекла специально ко Дню студента. На одном торте можно было увидеть портрет императрицы Елизаветы Петровны, учредившей в свое время Московский университет, на другом - покровительницу студентов Татьяну, на третьем - первого ректора университета Михаила Ломоносова.

Состоялась сегодня и спортивная эстафета. Команды трех вузов и 16 средне-специальных учебных заведений боролись за звание лучших. Самые спортивные соревновались, другие не менее активно болели за товарищей.

По итогам соревнований команда Орловского технического колледжа оказалась на втором месте, «бронза» - у технологического техникума, а победу в эстафете одержала команда опорного вуза. Сразу после награждения победителей все отправились в концертный зал. Студентов, отличившихся в творчестве, спорте, научной и общественной деятельности, а также в волонтерском движении наградили почетными грамотами. Не только особо отличившихся, но и всех студентов с началом каникул и праздником поздравили и представители власти.

Завершился студенческий праздник дискотекой.