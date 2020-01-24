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Орёл увидит «Балладу о бессмертии»

31 января и 1 февраля в театре «Свободное пространство» состоятся премьерные показы спектакля по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...». По словам режиссёра Сергея Пузырёва, постановка скорее, по мотивам знаменитого фильма Сергея Ростоцкого. Об этом и многом другом режиссер и артисты рассказали на пресс-конференции накануне премьеры.


История о гибели молодых девушек- военнослужащих, которые помешали фашистам совершить диверсию на участке Кировской железной дороге, неоднократно ставилась на сцене и в кино. Борис Васильев написал эту историю через двадцать лет после войны. Сегодня, в год юбилея Победы, в театре «Свободное пространство» вспомнили и об этой повести и о фильме.
 
Сергей Пузырёв, главный режиссёр театра «Свободное пространство»: «Замысел был через этот фильм, так как он, на мой взгляд, является более близким ощущением того, что тогда происходило, попробовать нам сегодняшним прикоснуться к тому, что было, к тем людям, которые тогда жили, попробовать понять, почему они так жили».
 
Спустя 75 лет после Победы и для режиссера, и для зрителей, и особенно для актеров тема войны очень сложная. Понять своих персонажей - девочек, беззаветно любивших Родину, свою страну, очень непросто, - признаются исполнители главных ролей.
 
Юлия Григорьева, исполнительница роли Риты Осяниной: «Дальше и дальше мы от этой даты, проживаем свою жизнь, сложно понимать, что людьми двигало, чтобы в 19 лет произносить такие речи, очень сложно мне присвоить такие слова как «Служу Советскому Союзу». Это кажется пафосным, но мы стараемся, чтобы это было органично».
 
В постановке спектакля принимали участие и балетмейстер, и педагог по вокалу. Это значит, что будут и песни, и пластические номера. С текстом повести обращались очень бережно. Так, например, в работу включилась и педагог по речи, потому что у многих персонажей специфический говор, как например, у Федора Васкова, которого играет Сергей Козлов.
 
Спектакль станет первым в череде театральных мероприятий, которые в этом году ознаменуют юбилей Великой Победы. К премьерным показам готовят выставку плакатов на тему войны и интерактивную площадку. Напомним, премьера спектакля состоится уже на следующей неделе.



Эва Стасюлевич
24 января 2020 года
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