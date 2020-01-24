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В Орле обновили трехстороннее соглашение

Федерация профсоюзов, объединение промышленников региона и администрация города Орла сегодня поставили свои подписи на трехстороннем соглашении.


Первое подобное соглашение было подписано еще 17 лет назад. С тех пор каждые три года его пересматривают и вновь скрепляют своими подписями. Основной упор, как и прежде, направлен на защиту прав граждан. Также предусмотрена индексация минимальных зарплат.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Поддерживаем отношения, которые нацелены на урегулирование вопросов социально-трудовых, которые могут возникать. В соответствие с нашим регламентом, в рамках таких соглашений, собирается комиссия не реже одного раза в квартал и на этой комиссии рассматриваются все возникающие вопросы».

Александр Зубцов, председатель объединения промышленников и предпринимателей Орловской области: «Основные права работников соблюдены и даже есть, те, которые не прописаны в федеральном законодательстве».

Николай Меркулов, председатель федерации профсоюзов Орловской области: «По защите тех, кто получил путевку на оздоровление - тоже нашли возможность и в бюджете. В соглашение это заложено. Тарифная часть до 70%, также как в областном, так и здесь – гарантирована».



Анна Вайсергисер
24 января 2020 года
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