Бывший высокопоставленный полицейский из Новосиля получил условный срок Майора полиции признали виновным в превышении должностных полномочий.





Суд установил, что бывший заместитель начальника Новосильского межмуниципального отделения МВД в ходе служебного конфликта поддался вспышке гнева, общаясь со своей коллегой. Сотрудница наотрез отказалась писать заявление об уходе. Тогда начальник схватил ее за волосы и заломил руку, причинив боль и телесные повреждения. Суд первой инстанции приговорил экс-полицейского к трем годам колонии, однако по апелляции осужденного коллегия областного судебного органа смягчила приговор, заменив реальный срок условным.





Иван Суверин

24 января 2020 года



