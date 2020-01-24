Директор Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов прекратил полномочия по собственному желанию Эту информацию сегодня нам подтвердили в региональном департаменте соцзащиты.





Владимир Авилов покидает пост 31 января. Напомним, в августе прошлого года интернет облетели кадры, на которых видно, что беспомощный пожилой постоялец, перенесший инсульт, который не может даже попросить о помощи, лежит на полу на пороге палаты. И никто не спешит к нему на помощь. Прокуратура и следственный комитет тогда организовали проверки. Вслед за этим последовала череда увольнений. Трое сотрудников лишились работы. Старшая медсестра и директор получили выговоры.





Надежда Невматулина

24 января 2020 года



