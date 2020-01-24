Сегодня президиум Орловского облсовета утвердил план работы первой в этом году сессии заксобрания региона Всего в повестку вошли 28 вопросов.





Налоговые ставки для особой экономической зоны, транспортный налог, дети войны, защита подрастающего поколения от вредного воздействия никотина - это лишь часть тем, которые обсудят на очередной сессии. Но первым номером стоит послание президента. Депутаты должны будут рассмотреть и утвердить план мероприятий. В общем и целом изменения в Конституцию страны, которые предложил глава государства, региональные законодатели встретили положительно. Первая в этом году сессия областного совета назначена на 31 января.





Оксана Гранн

24 января 2020 года



