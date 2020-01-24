В Орле будут производить сантехнику 24 января состоялся запуск первой фазы производства сантехнических изделий на территории индустриального парка «Орёл».





Реализация инвестиционного проекта «Многофункциональный технологический комплекс по выпуску сантехнических изделий и керамического гранита» на базе индустриального парка «Орел» была начата в 2019 году. Инвестиционный проект предполагает создание многофункционального производственного комплекса, включающего линии по выпуску сантехнических изделий (общая проектная мощность – 270 тыс. изделий в год) и линии по выпуску керамического гранита (общая проектная мощность – 5,7 млн кв. м в год).



Все оборудование - от печей для обжига до промышленных роботов - соответствует самым актуальным европейским стандартам. Технологическая линия, в которую уже инвестировано более полумиллиарда рублей, занимает 12 тысяч кв. м. К 2023 году размеры производства сантехнической продукции увеличатся почти вдвое, а ее выпуск вырастет с 50 тысяч штук до 270 тысяч в год, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

24 января 2020 года



