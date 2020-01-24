На Орловщине в мире и согласии живут представители разных национальностей и вероисповеданий Это еще раз подтвердила сегодняшняя встреча.





На территории Орловской митрополии состоялся семинар с участием всех конфессий, действующих на территории области, представителей власти и правоохранительных органов. Говорили о том, как обеспечить антитеррористическую защиту объектов религиозных организаций и как составить паспорт безопасности.





Юлия Опанасюк

24 января 2020 года



