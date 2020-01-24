«Итак, она звалась Татьяной» Накануне Татьяниного дня наш корреспондент Татьяна Тимохина решила узнать, много ли на Орловщине ее тезок.





Кстати, в ГТРК «Орел» из 42 представительниц прекрасного пола семеро – Татьяны.

Как выяснилось, детей с именем Татьяна сейчас встретишь нечасто. Современные родители для своих дочек выбирают совсем другие имена. По статистике ЗАГСа, в последний раз свидетельство о рождении на имя Татьяны выписывалось в 2018 году. Татьяна Стёпина, начальник территориального отдела ЗАГС г. Орла: «Ни в 2019-м, ни в начале 2020 года ни одна Татьяна еще у нас не родилась. А в позапрошлом году было всего две новорожденных Татьяны». Руководитель орловского загса и сама носит это имя и очень им довольна. Татьяна Стёпина, начальник территориального отдела ЗАГС г. Орла: «Зря родители не называют девочек Татьянами. Я считаю, что из этих девочек вырастают прекрасные жены и хорошие руководители, у них все получается, ведь не зря говорят, что она устроительница. И кстати наше областное управление ЗАГСа возглавляет тоже Татьяна». У студентки филологического факультета Татьяны Куприной среди ближайших родственников сразу четыре Татьяны, поэтому отношение к празднику особое. Тем более в студенческие годы, когда вместе с именинами празднуют и день российского студенчества, и начало каникул. Татьяна Куприна, студентка: «Мне нравится это имя. Я всегда отмечала Татьянин день, родственники дарили мне подарки, а сейчас это еще для меня и день студента. Это праздник не только мой, но и моих друзей-студентов». А для людей верующих Татьянин день имеет, прежде всего, религиозный смысл, поэтому его празднование начинается с молитвы и службы в церкви. 25 января в 8:00 в орловском храме Смоленской иконы божьей матери начнется архиерейская служба, которую совершит митрополит Орловский и Болховский Тихон. У святой мученицы Татьяны принято просить благосклонности и поддержки в отношении себя и близких, ну и успехов в учебе и научной деятельности.





Татьяна Тимохина

24 января 2020 года



