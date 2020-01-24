В Орле проходит профилактическая операция «Пешеход» Экипажи ДПС приближены к местам концентрации дорожно-транспортных происшествий с участием пеших участников движения.





Как отмечают в Госавтоинспекции, примерно треть таких ДТП происходит по вине самих пострадавших. В ходе специальных рейдов по местам массовых нарушений инспекторы стараются не столько наказать пешеходов, сколько предотвратить опасные ситуации. С начала 2020 года в Орле уже сложилась неблагополучная тенденция. Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Такие профилактические мероприятия будут проводиться на постоянной основе, так как с начала года на территории нашего города уже зарегистрировано 11 ДТП, связанных с наездом на пешеходов, в которых 11 человек получили травмы. Сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделяют пешеходам, которые, как показывает практика, нарушают в 2 раза больше, чем водители и сами провоцируют дорожно-транспортные происшествия».





Иван Суверин

24 января 2020 года



