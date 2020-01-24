Орловские учреждения лесного профиля получат спецмашины На реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология» выделено почти 19 миллионов рублей.





Большая часть субвенций из федерального бюджета пойдет на закупки спецтехники. Пять тракторов и один малый лесопатрульный комплекс на базе автомобиля УАЗ прибудут в регион в этом году. Также в 2020-м планируется восстановить более 63-х гектаров лесов в девяти районах области.





Надежда Невматулина

24 января 2020 года



