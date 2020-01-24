В Орле будущие аграрии встретились на балу

В Орловском Аграрном Университете имени Парахина ежегодно в День российского студенчества проводят бал отличников.

За научную деятельность и активную общественную работу лучшие студенты получают награды. А открывает праздник исторический бал, на котором девушки в красивых платьях и юноши в образе галантных кавалеров кружатся в вальсе.

Не забыли в этот вечер поздравить и всех Татьян.