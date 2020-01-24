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Работы на мосту Дружбы в Орле продолжаются

Экспертная группа, в состав которой вошли представители заказчика, городской и областной администрации и депутаты, оценила, как продвигается ремонт переправы.


Новый подрядчик приступил к работам всего три месяца назад. Но темпы строители нарастили уже серьёзные. Строители уже ушли с левого берега Оки, где обновили монолитные переходные плиты, залили бетоном порядка 20 метров тротуара и заделали продольные швы между балками. Сейчас рабочие приступили к монтажу балок уже на четвертом пролёте моста. Как обещает руководство подрядной организации, ничто им не помешает сдать объект вовремя. Это должно произойти в конце года. Но движение по мосту для авто откроется уже в августе. Хотя есть все шансы сделать это и раньше, ведь этот подрядчик из сроков не выбивается.
 
Евгений Подрезов, генеральный директор подрядной организации: «У нас остаётся два пролёта, которые мы планируем в течение февраля демонтировать и смонтировать. То есть, в марте у нас должны быть все балки смонтированы новые. Также ведутся работы устройства конуса на крайней опоре, завозится песок большими количествами, уплотняется. Эти работы мы планируем до 10 февраля закончить».
 
Единственное, что может выбить строителей из колеи, это отсутствие финансирование. Аванс подрядчик уже получил, только объём работ, выполненный на данный момент, в 2,5 раза больше этой суммы.
 
Денис Блохин, руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Подрядчику, согласно контракту, выдан был аванс на начало работ - порядка 27 миллионов рублей. Подрядчик эти средства освоил и представил первую процентовку - порядка 40 миллионов рублей. Мы сейчас говорим о том, что и аванс будет полностью закрыт, и дальше наше дело осуществлять ритмичное финансирование».
 
То есть, платить строителям будут по мере выполнения работ. Конечно, если они будут соблюдать требования по качеству работ и не обманывать с выполненными объёмами. 
 
Всего же на ремонт моста Дружбы выделено почти 220 миллионов рублей. 160 из них - из федерального бюджета, по линии Росавтодора. Это означает, что следят за ремонтом вместе с орловскими экспертами и специалисты федерального уровня.



Антон Киселёв
24 января 2020 года
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