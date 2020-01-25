Сегодня – Татьянин день

Мученица Татиана считается покровительницей студентов.

Татьянин день, который отмечается ежегодно 25 января, является любимым праздником всех учащих и учащихся. Ведь именно в день памяти мученицы Татианы в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала Указ об основании Московского университета.

Отмечают этот день и в Орле. Накануне прошел праздник «Цвети, студенческое братство». На празднике орловские студенты представили свои разработки, проявили себя в творчестве, показали спортивные результаты. Испекли даже торты с портретами Елизаветы Петровны, святой Татьяны и Михаила Ломоносова.

Накануне митрополит Тихон провел архиерейское служение в храме Смоленской иконы Божией Матери. Сегодня там же прошла архиерейская литургия в память святой мученицы Татианы.