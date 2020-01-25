Орловские легкоатлеты успешно выступили в Смоленске

Там прошел Чемпионат и Первенство ЦФО.



Как сообщает «Орелспорт» , в активе команды Орловской области 15 наград: по пять каждого достоинства.

Двукратной победительницей Первенства ЦФО среди юниорок до 23 лет стала Анастасия Мадышева в беге на 800 и 1500 метров.



Тимофей Голоктионов стал победителем Первенства ЦФО среди юниоров до 23 лет на дистанции 3000 м и серебряным призером на дистанции 1500 метров.



Алексей Матвеев стал победителем Первенства ЦФО среди юниоров до 20-ти лет на дистанции 800 метров. Этот результат Алексея является личным рекордом в помещении и соответствует нормативу кандидата в мастера спорта.



Среди юниорок до 20 лет Ирина Зайцева заняла первое место в тройном прыжке.



Завоевали наши легкоатлеты также вторые и третьи места в разных дисциплинах. А сборная команда юниоров до 20 лет в эстафете 4×200 метров стала серебряным призером соревнований.