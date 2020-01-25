суббота 25.01.2020 16:01:26 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловские легкоатлеты успешно выступили в Смоленске

Там прошел Чемпионат и Первенство ЦФО.


Как сообщает «Орелспорт», в активе команды Орловской области 15 наград: по пять каждого достоинства.
 
Двукратной победительницей Первенства ЦФО среди юниорок до 23 лет стала Анастасия Мадышева в беге на 800 и 1500 метров.
 
Тимофей Голоктионов стал победителем Первенства ЦФО среди юниоров до 23 лет на дистанции 3000 м и серебряным призером на дистанции 1500 метров.
 
Алексей Матвеев стал победителем Первенства ЦФО среди юниоров до 20-ти лет на дистанции 800 метров. Этот результат Алексея является личным рекордом в помещении и соответствует нормативу кандидата в мастера спорта. 
 
Среди юниорок до 20 лет Ирина Зайцева заняла первое место в тройном прыжке.
 
Завоевали наши легкоатлеты также вторые и третьи места в разных дисциплинах. А сборная команда юниоров до 20 лет в эстафете 4×200 метров стала серебряным призером соревнований.



Орловское Информбюро
25 января 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.