Орловский Роспотребнадзор в 2019 году выписал штрафы на 900 тысяч рублей за реализацию некачественных молочных продуктов С реализации сняли 282 кг товара.





До 4 февраля в ведомстве работает горячая линия по вопросам качества и безопасности молочной продукции и срокам годности. Позвонив специалистам, можно узнать, как оформлять претензию в адрес продавца в случае обнаружения некачественного продукта в магазине.



Звонки принимают с 9 утра до 6 вечера, перерыв – с 13:00 до 13:34. Телефон горячей линии 8 (4862) 41-52-52.





Мария Семак

26 января 2020 года



