До 3 февраля орловским организациям необходимо отчитаться по транспортному налогу Такая декларация подается последний раз - с 2021 года она отменена. Об этом сообщается на сайте налоговой службы.





Стоит помнить, что сейчас при расчете транспортного налога не используется федеральная льгота для автомобилей массой более 12 тонн, зарегистрированных в системе «Платон».





Мария Семак

26 января 2020 года



