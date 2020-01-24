Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».

- Большой ремонт. Сейчас монтируют балки на четвёртом пролёте моста Дружбы. Сдадут ли объект вовремя?





- Внимание! Пешеход! Примерно треть ДТП происходит по вине пеших участников дорожного движения. В Орле проходят профилактические рейды. Сегодня мы были в составе одного из экипажей ДПС.





- В помощь лесу. В этом году на Орловщину прибудет еще шесть единиц лесопожарной техники. Продолжится и программа по восстановлению «легких планеты».





- День Татьян. Завтра День Российского студенчества. Сегодня в Орле прошел Бал и мы пообщались с Татьянами разного возраста и профессий, и узнали, что их объединяет.