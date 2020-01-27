В Орле стартуют соревнования лучников Первые соревнования начнутся уже сегодня.





26 января в 10:00 стартуют соревнования по 3D-стрельбе из лука. В период до 12 февраля пройдут Чемпионат, Первенство, Кубок России, а также международный турнир и соревнования для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Всего в семи соревнованиях должны принять участие до 1,5 тысяч спортсменов, сообщает «Орелспорт».





Орловское Информбюро

27 января 2020 года



