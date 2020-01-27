1 февраля заканчивается прием заявлений от одиннадцатиклассников на участие в ЕГЭ Об этом напоминают сотрудники Орловского центра оценки качества образования.





Стоит поторопиться с оформлением документов и уделить максимум внимания учебе – если выпускник претендует на медаль. Получить награду «За особые успехи в учении» можно только в том случае, если в аттестате по всем предметам отлично, а результаты по экзамену – не менее 70 баллов по русскому языку и математике профильного уровня. Напомним, что впереди у ребят репетиции - по биологии и английскому языку (письменная часть) — 20 февраля, по математике профильного уровня — 13 марта, по русскому языку — 13 мая, по английскому языку (устная часть) — 14 мая.





Мария Семак

27 января 2020 года



