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С Днем российского студенчества!

Поздравление Правительства Орловской области.


Уважаемые студенты!

 Поздравляем вас с Днем российского студенчества!
 
На карте России трудно представить более студенческую область, чем Орловская. Широкий спектр направлений, огромное количество учебных заведений, перспективы роста и развития привлекают на Орловщину всё новые и новые лица. Благодаря вам в регионе укрепляется кадровый потенциал, при вашем непосредственном участии развиваются национальные проекты «Наука» и «Образование», проводится огромное количество культурных и социальных мероприятий.
 
Орловские студенты показывают высокие результаты на Всероссийских и международных соревнованиях и чемпионатах, повышается престиж высшего образования региональных вузов. Не стоит на месте и оснащение учебных заведений, создаются новые современные лаборатории, позволяющие получать практические навыки для дальнейшего трудоустройства. Можем с уверенностью сказать, что у орловских студентов есть все необходимое для успешного обучения и проведения досуга, всестороннего развития подрастающего поколения.
 
Вы – наша надежда и опора в будущем. Со своей стороны Правительство области будет прикладывать все усилия для реализации ваших талантов и возможностей.
 
Дорогие друзья!
 
Желаем вам найти свой путь в жизни и делать все возможное для достижения поставленных целей.
 
Крепкого здоровья, отличного настроения, верных и надежных товарищей, успехов во всех начинаниях.
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Орловское Информбюро
25 января 2020 года
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