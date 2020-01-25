С Днем российского студенчества!

Поздравление Правительства Орловской области.

Уважаемые студенты!





Поздравляем вас с Днем российского студенчества!

На карте России трудно представить более студенческую область, чем Орловская. Широкий спектр направлений, огромное количество учебных заведений, перспективы роста и развития привлекают на Орловщину всё новые и новые лица. Благодаря вам в регионе укрепляется кадровый потенциал, при вашем непосредственном участии развиваются национальные проекты «Наука» и «Образование», проводится огромное количество культурных и социальных мероприятий.

Орловские студенты показывают высокие результаты на Всероссийских и международных соревнованиях и чемпионатах, повышается престиж высшего образования региональных вузов. Не стоит на месте и оснащение учебных заведений, создаются новые современные лаборатории, позволяющие получать практические навыки для дальнейшего трудоустройства. Можем с уверенностью сказать, что у орловских студентов есть все необходимое для успешного обучения и проведения досуга, всестороннего развития подрастающего поколения.

Вы – наша надежда и опора в будущем. Со своей стороны Правительство области будет прикладывать все усилия для реализации ваших талантов и возможностей.

Дорогие друзья!

Желаем вам найти свой путь в жизни и делать все возможное для достижения поставленных целей.

Крепкого здоровья, отличного настроения, верных и надежных товарищей, успехов во всех начинаниях.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ