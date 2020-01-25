В Болховском Спасо-Преображенском соборе проходит молебен в честь покровительницы российского студенчества святой мученицы Татианы Молебен проводит благочинный болховского благочиния протоиерей Александр (Кузнецов).





В канун дня памяти святой мученицы Татианы, митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавил всенощное бдение в храме Смоленской иконы Божией Матери города Орла.





Орловское Информбюро

25 января 2020 года



